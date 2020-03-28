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مرأة

لعلاج الربو.. 15 فائدة لتناول العنب

السبت 28/مارس/2020 - 05:05 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال، عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد العنب.

1- علاج الربو: قوة العنب المرطبة عالية، مما يزيد من الرطوبة الموجودة في الرئتين
2- تقوية العظام: غني بالنحاس والحديد والمنجنيز، وكلها مهمة في تكوين وقوة العظام،  
3- منع أمراض القلب: يزيد العنب من مستويات أكسيد النيتريك وتمنع مضادات الأكسدة الموجودة فيه أكسدة الكوليسترول الضار 
4- علاج الصداع النصفي: شرب عصير العنب الناضج في الصباح الباكر دون خلط مياه
5-علاج الإمساك: تحتوي على حمض عضوي وسكر وسليلوز، 
6-تخفيف عسر الهضم: يخفف الحرارة ويعالج عسر الهضم وتهيج المعدة
7- يقلل الإرهاق ويعالج فقر الدم٪ عصير العنب يكمل محتوى الحديد في الجسم ويمنع الإرهاق 
8-علاج اضطرابات الكلى: يقلل بشكل كبير من الحموضة الناجمة عن حمض اليوريك 
9-توازن مستويات الكولسترول: لاحتوائه على مركب يدعى pterostilbene 
10-نشاط مضاد للجراثيم: العنب الأحمر له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات وقد أظهرت الدراسات أيضا أن عصير العنب يمكن أن يعالج الالتهابات البكتيرية في الأمعاء 
11-  منع سرطان الثدى: في دراسة حديثة، تم اكتشاف أن عصير العنب الأرجواني يساعد في الوقاية من سرطان الثدي.
12- يقى من الزهايمر: يقلل من مستويات الببتيدات في مرضى الزهايمر، وتشير الدراسات إلى أن العنب يمكن أن يعزز صحة الدماغ ويؤخر ظهور الأمراض العصبية التنكسية
13- منع مرض التنكس البقعي: 
14- يقوى المناعة: لاحتوائه على مستويات مرتفعة من فيتامين C وفيتامين K وفيتامين أ 
15- الوقاية من السرطان: بسبب تأثيره المضاد للالتهابات وهو فعال بشكل خاص في تقليل فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي


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