لعلاج الربو.. 15 فائدة لتناول العنب

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال، عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد العنب.





1- علاج الربو: قوة العنب المرطبة عالية، مما يزيد من الرطوبة الموجودة في الرئتين

2- تقوية العظام: غني بالنحاس والحديد والمنجنيز، وكلها مهمة في تكوين وقوة العظام،

3- منع أمراض القلب: يزيد العنب من مستويات أكسيد النيتريك وتمنع مضادات الأكسدة الموجودة فيه أكسدة الكوليسترول الضار

4- علاج الصداع النصفي: شرب عصير العنب الناضج في الصباح الباكر دون خلط مياه

5-علاج الإمساك: تحتوي على حمض عضوي وسكر وسليلوز،

6-تخفيف عسر الهضم: يخفف الحرارة ويعالج عسر الهضم وتهيج المعدة

7- يقلل الإرهاق ويعالج فقر الدم٪ عصير العنب يكمل محتوى الحديد في الجسم ويمنع الإرهاق

8-علاج اضطرابات الكلى: يقلل بشكل كبير من الحموضة الناجمة عن حمض اليوريك

9-توازن مستويات الكولسترول: لاحتوائه على مركب يدعى pterostilbene

10-نشاط مضاد للجراثيم: العنب الأحمر له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات وقد أظهرت الدراسات أيضا أن عصير العنب يمكن أن يعالج الالتهابات البكتيرية في الأمعاء

11- منع سرطان الثدى: في دراسة حديثة، تم اكتشاف أن عصير العنب الأرجواني يساعد في الوقاية من سرطان الثدي.

12- يقى من الزهايمر: يقلل من مستويات الببتيدات في مرضى الزهايمر، وتشير الدراسات إلى أن العنب يمكن أن يعزز صحة الدماغ ويؤخر ظهور الأمراض العصبية التنكسية

13- منع مرض التنكس البقعي:

14- يقوى المناعة: لاحتوائه على مستويات مرتفعة من فيتامين C وفيتامين K وفيتامين أ

15- الوقاية من السرطان: بسبب تأثيره المضاد للالتهابات وهو فعال بشكل خاص في تقليل فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي







