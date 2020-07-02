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مرأة

فى غمضة عين .. 3 حيل لتبييض الأسنان

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:51 ص
تبيض الأسنان
تبيض الأسنان
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لمياء الياسين
نحلم جميعًا بابتسامة هوليوود المثالية. ومع ذلك ، لا يستطيع الجميع تحمل تكاليف الذهاب إلى طبيب الأسنان لتبيض الأسنان.

موقع Bright Side  يقدم طرق فعالة للغاية لتبيض الأسنان  بشكل طبيعي في المنزل دون تدمير مينا الأسنان.


إقرأ أيضا .. في أقل من دقيقة.. تبيض الأسنان بـ 3 طرق طبيعية مجربة
- الفحم المنشط

يعتبر الفحم المنشط من أسهل الطرق وأقلها تكلفة لتبييض الأسنان  بشكل طبيعي. اسحقي قرص فحم واحد إلى معجون الأسنان و اغمسى فرشاة أسنانك وقومى بغسل أسنانك

- الحليب المجفف ومعجون الأسنان

سيساعد الحليب المجفف على جعل أسنانك بيضاء  والحفاظ على صحتها. ضعي بعض معجون الأسنان على فرشاة أسنانك ، وأضيفي القليل من الحليب البودرة فوقه وافركي أسنانك.

-صودا الخبز وعصير الليمون

ضعي القليل من صودا الخبز على فرشاة الأسنان ، وأضيفي بضع قطرات من عصير الليمون عليها للحصول على أسنان لامعة أكثر يمكنك لف أسنانك بورق فويل لمدة 60 دقيقة
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