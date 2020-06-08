تجنبها فورا .. 3 عادات يومية تدمر الأسنان

تحتاج الأسنان دائما لعناية خاصة لذلك يجب الاهتمام بها وتنظيفها يوميا حتى لا يحدث لها تسوس، وهناك بعض العادات الخاطئة التي تدمر الأسنان.
وعرض موقع webmed بعض العادات الخاطئة التي تؤثر بالسلب على الأسنان:
- مضغ الثلج
تعتقد أن الثلج غير ضار لأنه خالي من السكر، ولكن مضغ هذه المكعبات الصلبة والمجمدة يمكن أن تكسر الأسنان، وقد تؤدي الأطعمة الساخنة والأطعمة الباردة إلى حدوث آلام سريعة وحادة أو ألم طويل.
- الرضاعة الصناعية
إعطاء الطفل زجاجة من العصير أو الحليب الصناعي قبل النوم يمكن أن يضع أسنانًا جديدة على طريق التسوس وقد يعتاد الطفل على النوم مع الزجاجة في فمه ويغسل الأسنان بالسكريات طوال الليل ومن الأفضل إبقاء الزجاجات خارج السرير.
- المشروبات الغازية
الحلوى ليست الجاني الوحيد عندما يتعلق الأمر بالسكر المضاف ويمكن أن تحتوي المشروبات الغازية على ما يصل إلى 11 ملعقة صغيرة من السكر ، وتحتوي المشروبات الغازية أيضًا على أحماض الفوسفوريك والستريك ، والتي تتآكل في مينا الأسنان وتتيح لك المشروبات الغازية النظام الغذائي تخطي السكر ، ولكن قد تحتوي على المزيد من الأحماض في شكل المحليات الاصطناعية.
وعرض موقع webmed بعض العادات الخاطئة التي تؤثر بالسلب على الأسنان:
- مضغ الثلج
تعتقد أن الثلج غير ضار لأنه خالي من السكر، ولكن مضغ هذه المكعبات الصلبة والمجمدة يمكن أن تكسر الأسنان، وقد تؤدي الأطعمة الساخنة والأطعمة الباردة إلى حدوث آلام سريعة وحادة أو ألم طويل.
- الرضاعة الصناعية
إعطاء الطفل زجاجة من العصير أو الحليب الصناعي قبل النوم يمكن أن يضع أسنانًا جديدة على طريق التسوس وقد يعتاد الطفل على النوم مع الزجاجة في فمه ويغسل الأسنان بالسكريات طوال الليل ومن الأفضل إبقاء الزجاجات خارج السرير.
- المشروبات الغازية
الحلوى ليست الجاني الوحيد عندما يتعلق الأمر بالسكر المضاف ويمكن أن تحتوي المشروبات الغازية على ما يصل إلى 11 ملعقة صغيرة من السكر ، وتحتوي المشروبات الغازية أيضًا على أحماض الفوسفوريك والستريك ، والتي تتآكل في مينا الأسنان وتتيح لك المشروبات الغازية النظام الغذائي تخطي السكر ، ولكن قد تحتوي على المزيد من الأحماض في شكل المحليات الاصطناعية.