تناولها يوميا.. 3 أغذية مفيدة لصحة الأسنان

الاسنان من مظهر من مظاهر جمال الانسان لذلك يجب الاهتمام بصحة الاسنان وعدم اهمالها والحرص على تنظيفها يوميا، بالاضافة إلى تناول الطعام المفيد لصحة الاسنان.
وفي هذا السياق قدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، أغذية مفيدة لصحة الأسنان :
- الشاي الأخضر :
يحتوي على نسبة من الفلورايد الذي يقلل التسوس
- القرنفل:
يحتوي على زيت الأوجينول الذي يحد من بكتيريا التسوس ويعتبر مسكّن لألم الأسنان
- الكالسيوم :
ويمكنك الحصول عليه من الألبان ومشتقاتها، سمك السردين، بروكلي، ومكسّرات نيئة.
وفي هذا السياق قدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، أغذية مفيدة لصحة الأسنان :
- الشاي الأخضر :
يحتوي على نسبة من الفلورايد الذي يقلل التسوس
- القرنفل:
يحتوي على زيت الأوجينول الذي يحد من بكتيريا التسوس ويعتبر مسكّن لألم الأسنان
- الكالسيوم :
ويمكنك الحصول عليه من الألبان ومشتقاتها، سمك السردين، بروكلي، ومكسّرات نيئة.