لأسنان بيضاء .. خطوة بسيطة تساعدك على استعادة لونها الطبيعي





يتغير لون الأسنان الطبيعي نتيجة لاتباع العادات اليومية الخاطئة، والتي تشمل التدخين، وعدم غسلها بصورة مستمرة، تناول الأطعمة والمشروبات التي تزيد من التصبغات على طبقة الأسنان وتسبب في اصفرار لون الأسنان





إقرأ ايضا | هيفضل فريش.. وصفة سحرية لحفظ الليمون وتخزينه وعلق الدكتور أحمد هاشم أخصائي تركيبات الأسنان، أن العادات الغذائية الخاطئة التي نتبعها بشكل يومي تساهم في تغير لون الأسنان بسبب الرواسب التي تتراكم على سطح الأسنان، أو بسبب تكون الطبقة الجيرية عليها.



وتابع هاشم في منشور له عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، إلى انه يمكن الخلط أحيانًا بين الطرق المناسبة للتخلص من من مشكلة اصفرار الأسنان والجير المتراكم عليها، حيث انه بالرغم اهتمام الشخص بغسل اسناناه، إلا انه سيحتاج إلى زيارة الطبيب كل 6 اشهر لمراجعة التطورات وتجنب مشاكل الأسنان.





وأشار هاشم إلى أنه في جلسة واحدة يقوم بها المريض في عيادة الأسنان يمكنه التخلص من كل تلك المشكلات، بفوائد متعددة حيث أنه يتم تنظيف الأسنان وإزالة الجير منها، لأن تراكم الطبقة الجيرية على الأسنان، ينتج عنها الإصابة بمشكلات عديدة، مثل: التهابات في اللثة، أو الشعور بحساسية.





وتابع هشام، بأنه يتم تلميع الأسنان للأشخاص الذين يعانون من وجود خطوط بنية وصفراء على أسنانهم بازالة الألوان التي تظهر على السطح الخارجي للأسنان.



