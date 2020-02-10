للحفاظ على طبقة المينا.. اعرف أحدث طرق تبييض الأسنان

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وأشار سمير في تصريحات لـ صدى البلد إلى وجود طرق حديثة لتبييض الأسنان بتقنيات خاصة، وأوضح أن لتبييض الأسنان طرقا عديدة منها الطرق التقليدية مثل الـ Home Bleaching والذي يتم عن طريق Kit بمقاسات الأسنان وبعض محاليل التبييض، وتتم على مراحل يتم ارتداؤها بالمنزل يوميا وهي مفيدة للحصول على ابتسامة بيضاء، ولكن على وقت طويل ومفعول ممتد.



أما الطريقة الثانية فهي التبييض بالليزر والتي قد تتطلب عدة جلسات بالعيادة وتعطي نتيجة جيدة وتمنحك تحكما كاملا في اختيار درجة لون الأسنان



