يقوي المناعة ويسد الشهية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الحار؟





وأوضح الدكتور مروان سالم خلال لقائه في برنامج " أكلة أمي" مع الشيف المغازي المذاع على القناة الأولى ، أن الفلفل الحار يقوي المناعة بشكل هائل ويقوي الأوعية الدموية .





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وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أن الفلفل الحار يحتوي على المادة الحارقة التي تسيطر على مراكز الشبع في الدماغ ، كما يحتوي على مادة اليبتا كاروتين ويخفف من التهابات الجسم.





ومن فوائد الفلفل الحار أيضًا أنه يساعد على تقليل نسبة السكر بالدم ، وتحسين عملية الهضم ،ومحاربة الأورام السرطانية ، وتقليل نسبة الكوليسترول في الدم .

أكد الدكتور مروان سالم استشاري التغذية العلاجية أنمن أكثر أنواع الخضار الذي يهمله الكثير لكن فوائده هائلة للوزن و المناعة .