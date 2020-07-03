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مرأة

يقوي المناعة ويسد الشهية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الحار؟

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:35 م
فوائد الفلفل الاخضر
فوائد الفلفل الاخضر
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رشا عوني
أكد الدكتور مروان سالم استشاري التغذية العلاجية أن الفلفل الحار من أكثر أنواع الخضار الذي يهمله الكثير لكن فوائده هائلة للوزن و المناعة . 

وأوضح الدكتور مروان سالم خلال لقائه في برنامج " أكلة أمي" مع الشيف المغازي المذاع على القناة الأولى ، أن الفلفل الحار يقوي المناعة بشكل هائل ويقوي الأوعية الدموية . 

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وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أن الفلفل الحار يحتوي على المادة الحارقة التي تسيطر على مراكز الشبع في الدماغ ، كما يحتوي على مادة اليبتا كاروتين ويخفف من التهابات الجسم.

ومن فوائد الفلفل الحار أيضًا أنه يساعد على تقليل نسبة السكر بالدم ، وتحسين عملية الهضم ،ومحاربة الأورام السرطانية ، وتقليل نسبة الكوليسترول في الدم  .
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