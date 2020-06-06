غنى بـ فيتامين سى..6 فوائد لتناول الفلفل الألوان

قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية، عبر صفحته على "فيسبوك" فوائد الفلفل الالوان وهى..
1-الفلفل الالوان غني بالفيتامين "سي" على اختلاف ألوانه (الأخضر، والأصفر، والأحمر، والبرتقالي) غني بالفيتامين "سي" C، الذي يعتبر واحدًا من أهم مضادات التأكسد؛ لذلك فهو يؤمن الحماية من الإصابة بالالتهابات فضلًا عن أهميته في الحفاظ على سلامة الجلد والأوعية الدموية ومقاومة الأمراض المعدية.
2-الفلفل غني أيضًا بالفيتامين "أ" A ومركبات الفلافونويد والكاروتينات واللوتين وهي مضادات أكسدة تقي الجسم من الالتهابات. يحتوي على العديد من المعادن مثل الحديد والنحاس والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والسلينيون المهمة جدًا لصحة الإنسان.
3-يعتبر الفلفل من الخضراوات التي تحافظ على الوزن ويمكن الاستفادة منه من خلال إضافته للسلطات أو شويه وتقديمه مع الفراخ أو اللحم .
4-ينشط من توليد الطاقة في الجسم .
5- يحتوى على مضادات الأكسدة التى تعزز من عمل جهاز المناعة للجسم وتحافظ على سلامة خلايا الجسم .
6-ضروري للنمو العقلي والبدني السليم ويحتوي الفلفل الحلو الأحمر على فيتامين ب 6 والفلفل الأحمر غني بمادة الليكوبين المحاربة للأمراض السرطانية.