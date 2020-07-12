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محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير صالة نادي الحرية لذوى الاحتياجات الخاصة بحى المناخ

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:31 م
محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير صاله نادى الحرية
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ، خلال جولته الموسعة لمتابعة آخر معدلات التنفيذ بالمشروعات الجديدة ، أعمال تطوير ورفع كفاءة صالة   نادى الحرية لذوى الاحتياجات الخاصة بحى المناخ 

رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ .

كما تفقد محافظ بورسعيد أقسام نادى الحرية وأطلع على أعمال التطوير الجارية ، مشددا على ضرورة تطوير النادى على أعلى درجة من الكفاءة ، حرصا على توفير كافة سبل الراحة لذوى الاحتياجات الخاصة وتذليل أى عقبات قد تواجههم .

 واكد على سرعة إنجاز أعمال التطوير طبقا لمدة زمنية محددة .


يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لأعمال إنشاء وتطوير العديد من المشروعات العملاقة فى كافة الأحياء والتى تهدف أولا التيسير على المواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة . وتحقيق كافة أوجه التنمية .
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير صالة نادي الحرية لذوى الاحتياجات الخاصة بحى المناخ
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير صالة نادي الحرية لذوى الاحتياجات الخاصة بحى المناخ
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير صالة نادي الحرية لذوى الاحتياجات الخاصة بحى المناخ
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير صالة نادي الحرية لذوى الاحتياجات الخاصة بحى المناخ
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير صالة نادي الحرية لذوى الاحتياجات الخاصة بحى المناخ
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