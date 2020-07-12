محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير صالة نادي الحرية لذوى الاحتياجات الخاصة بحى المناخ

كما تفقد محافظ بورسعيد أقسام نادى الحرية وأطلع على أعمال التطوير الجارية ، مشددا على ضرورة تطوير النادى على أعلى درجة من الكفاءة ، حرصا على توفير كافة سبل الراحة لذوى الاحتياجات الخاصة وتذليل أى عقبات قد تواجههم .





واكد على سرعة إنجاز أعمال التطوير طبقا لمدة زمنية محددة .





رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ .يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لأعمال إنشاء وتطوير العديد من المشروعات العملاقة فى كافة الأحياء والتى تهدف أولا التيسير على المواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة . وتحقيق كافة أوجه التنمية .