طلاب بالأزهر يشاركون في احتفالية افتتاح الرئيس السيسي مشروعات قومية والأسمرات 3

شارك عدد من طلاب وطالبات الأزهر الشريف، الأحد، في احتفالية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة لإسكان الأسمرات.





وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات القومية، يثبت يوما بعد يوم أن مصر تسير في طريق التنمية، الذي بدأته قبل ستة أعوام، منذ تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم.









وأضاف عامر، أن الأعوام الست الماضية كانت بارقة أمل وطوق نجاه لهذه البلد الطيب حيث شهدت البلاد نقلة كبيرة يشهد لها القاصي والداني على كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية إقليمية أو دولية.





وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن مصر شهدت إنجازات وطفرة معمارية سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو بشائر الخير أو حي الأسمرات ومشاريع الإسكان المختلفة وأنفاق بورسعيد ومشروعات تنمية سيناء وغيرها من المشروعات، إلى جانب اهتمامه بصحة المواطن المصري.











