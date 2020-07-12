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أخبار العالم

شيزوفرينيا أردوغان.. الرئيس التركي ينقل المرتزقة إلى ليبيا ثم يطالب بطردهم

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:28 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يطالب بإخراج المرتزقة من ليبيا
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قسم الخارجي
في تناقض صريح لما يقوم به على أرض الواقع، هاجم الرئيس التركي رجب طيب أدروغان المرتزقة في ليبيا، داعيا إلى إخراجهم من هناك.

وفي تصريحات لمجلة "كريتر" دعا أردوغان إلى إخراج المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في ليبيا، معتبرا أنهم السبب في الدماء التي تسيل هناك، لكنه تناسى آلاف المرتزقة الذين ينقلهم من سوريا إلى ليبيا.

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واعترف الرئيس التركي شخصيا في السابق بنقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا، كما رصدت تقارير المنظمات الدولية الحقوقية والصحف العالمية عملية جلب المرتزقة إلى محاور القتال في طرابلس.

علاوة على ذلك، واصل أردوغان أكاذيبه مدعيا أن تركيا ليس لديها أطماع في أي دولة، زاعما أن بلاده تبذل قصارى جهدها من أجل إحلال السلام ووقف الدماء المهدورة في المنطقة، لكنه تجاهل دماء آلاف الأبرياء في سوريا وليبيا.

كما طالب الرئيس التركي بدعم دولي لحكومة الوفاق الموالية له، والتي وقعت اتفاقا غير مشروعا سمح للنظام التركي بالتدخل بشكل غير مسبوق في ليبيا تمهيدا للسيطرة على ثرواته واحتلال أراضيه.

وزعم أردوغان أن تركيا أفشلت خطة احتلال الجيش الوطني الليبي للعاصمة طرابلس، متجاهلا ما تقوم به ميليشيات الوفاق في طرابلس وباقي المدن الليبية من انتهاكات ضد القوات المسلحة الليبية وكذلك المدنيين.
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