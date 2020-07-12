فضيحة جديدة لأردوغان.. وثائق تكشف تجسس تركيا على معارضيها في بولندا

فجّر موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، المتخصص في الشأن التركي، اليوم الأحد، فضيحة من العيار الثقيل لرئيس تركيا رجب طيب أردوغا ن، حيث أكد أن حكومته تجسست على معارضيها في بولندا.





وقال الموقع، إن حكومة أردوغان استعانت بسفارتها في العاصمة البولندية وارسو، في سبيل جمع معلومات عن أحد معارضي أردوغان وتلفيق تهم له.









وأضاف الموقع، أنه حصل على وثيقة رسمية تركية تظهر أن سفارة أنقرة في وارسو قدمت لمحة عن مواطن تركي يعيش في هذه الدولة الأوروبية.









ووفقًا للوثيقة القضائية المؤرخة بـ 15 فبراير 2017، فقد حض المدعي العام في محافظة كوتاهيا مدعيا عاما في إحدى مقاطعات المحافظة على فتح تحقيق ضد معلم معارض لجأ إلى بولندا.





وكان هذا المعلم مدرجا في ملفات التجسس والمراقبة التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في وارسو دون دليل قاطع على ارتكابها مخالفات.





وأكدت الوثيقة أن وزارة الخارجية التركية تؤدي دورا محوريا في إثارة القضايا الجنائية التي تشمل مواطنين أتراك يعيشون في الخارج.





وتظهر كيفية إجراء التحقيقات الجنائية والملاحقات في تركيا، وكيف أن أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية تؤدي إلى عواقب وخيمة على النظام القضائي التركي.