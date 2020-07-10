تصعيد جديد.. أردوغان ينوي نشر منظومة إس 400 في ليبيا

كشفت وسائل إعلام موالية للحكومة التركية، أمس الخميس، عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينوي نشر منظومة صواريخ إس 400 الروسية داخل المناطق الخاضعة لمليشيات حكومة الوفاق الموالية لأنقرة في ليبيا





يأتي ذلك بينما نشرت صحيفة "المرصد" الليبية لقطات مصورة توثق لحظة دخول مرتزقة ومليشيات إرهابية إلى الأراضي الليبية عبر طائرة شحن تركية خرجت من مدينة إسطنبول التركية.









وقالت صحيفة " ديلي صباح" التركية إن المليشيات التركية المتواجدة في ليبيا ستنشر المنظومة الروسية التي حصلت عليها أنقرة في يوليو العام الماضي، وذلك لتجنب عقوبات أمريكية منتظرة، وبموجب اتفاقية التعاون العسكري مع حكومة الوفاق غير الشرعية.





وتندد عدد من الدول والمنظمات الدولية بعمليات تركيا غير الشرعية في ليبيا، وتقول إن دعم حكومة طرابلس ونقل المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا يشكلان خطرًا على شرق المتوسط.



