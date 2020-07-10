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أخبار العالم

استعدادا لاختراق خط سرت.. أول لقطات توثق دخول مرتزقة وميليشيات إرهابية إلى ليبيا قادمين من تركيا.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:22 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشرت صحيفة "المرصد" الليبية، أمس الخميس، لقطات مصورة توثق لحظة دخول مرتزقة ومليشيات إرهابية إلى الأراضيين الليبية عبر طائرة شحن تركية خرجت من مدينة إسطنبول التركية.

وقالت الصحيفة إن المجموعة الإرهابية وصلت، أمس الخميس، إلى الكلية الجوية في مصراتة، والتي تخضع لسيطرة مليشيات حكومة الوفاق الموالية لتركيا.

ويظهر في اللقطات المصورة، لحظة صعود الإرهابيين إلى طائرة الشحن التركية والذين يبلغ عددهم حوالي 120 عنصرًا، وذلك ضمن حملة التحشيد المستمرة لمليشيات رجب طيب أردوغان استعدادا لاختراق الخط الأحمر بمدينة سرت الليبية.


وأشارت الصحيفة إلى أنها تحصلت على بيانات الطائرة من طراز إيرباص 400 التابعة للجيش التركي  في رحلتها من أسطنبول إلى غازي عنتاب ومنها إلى مصراتة.

ولفتت "المرصد" إلى الطائرة المسجلة برقم 17-008 نفذت رحلات لقواعد تركية موجودة في قطر والصومال
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