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أخبار العالم

تهديدات بالهجوم على سرت والجفرة.. تركيا تنقل 1400 إرهابي تونسي إلى ليبيا

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:49 م
مصادر: تركيا تنقل
مصادر: تركيا تنقل 1400 مقاتل تونسي إلى ليبيا
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قسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام ليبية، عن قيام تركيا خلال الأيام الماضية بنقل ما يزيد عن ألف مقاتل تونسي إلى ليبيا ينتمون إلى تنظيمات متطرفة في ظل الدعم التركي المتواصل لميليشيات حكومة الوفاق.


ونقلت "بوابة افريقيا الاخبارية" عن ضابط في مدينة مصراتة قوله، إن طائرات مدنية ليبية وأخرى تركية نقلت عبر رحلات إلى مطار مصراتة حوالي 1400 متشدد جميعهم من الجنسية التونسية.


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وأوضح الضابط أن المتشددين تم نقلهم على دفعات من بعض المناطق السورية وتحديدا من حلب وإدلب إلى غازي عنتاب وإسطنبول، ثم إلى مصراتة.


وأضاف أن المتشددين الجدد وصلوا إلى 4 مناطق في ليبيا وهي صبراتة، تليل، الوطية، ذهيبة، وراس جدير.


وأشار المسؤول الأمني إلى أن جميع هذه المناطق لا تبعد أكثر من 100 كم عن الحدود التونسية، موضحا أنهم لم يتسلموا سوى أسلحة شخصية لقياديين في كل مجموعة.


وأكد الضابط الليبي أنهم لم ينقلوا إلى شرق مصراتة لمواجهة قوات الجيش الليبي، مرجحا احتمالية نقلهم إلى تونس عبر الحدود الصحراوية.


بدروها، انتقدت  المحامية التونسية وفاء الشاذلي، عودة 1400 إرهابي تونسي إلى ليبيا، قائلة في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "هل من باب الصدفة فقط أن يتزامن ما يقع من أحداث برمادة والبرلمان مع ‏وصول 1400 إرهابي تونسي كانوا متواجدين في حلب وإدلب؟".


وتساءلت المحامية التونسية عما إذا كان وصولهم يرتبط بعمليات داخل الجنوب التونسي بقصد "أدلبته" وذلك بالسيطرة عليه وفصله عن الشمال بخطة وتعليمات تركية.


وواصلت تركيا استفزازها وتأجيج الصراع في ليبيا، حيث أكد  وزير الخارجية التركية مولود تشاويش أوغلو أن ميليشيات حكومة الوفاق عازمة على شن هجوم عسكري على مدينتي سرت والجفرة.
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