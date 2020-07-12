AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ليبيا ترفع حالة القوة القاهرة.. الجامعة العربية ترحب بقرار تصدير النفط

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:12 ص
النفط الليبي
النفط الليبي
Advertisements
مـيـــس رضــا

رحبت الجامعة العربية بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط، رفع حالة «القوة القاهرة» واستئناف عمليات تصدير النفط في عموم الأراضي الليبية.


اقرأ أيضاً:-

مدير الكلية البحرية الأسبق: مصر قبلت التحدي في ليبيا ولن تسمح بإضرار أمنها

دراسات الشرق الأوسط بباريس يثمن الموقف الفرنسي والإيطالي الرافض لتهريب السلاح إلى ليبيا


وأشاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان اليوم، بالجهود الليبية والأممية والدولية التي أفضت إلى الوصول إلى هذه النتيجة، بما «يمكِّن من عودة عمليات إنتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين بشكل عادل، ويتسم بالشفافية».

 

وجدد المصدر دعوة الجامعة للحفاظ على ثروات ومقدرات الشعب الليبي والبنية النفطية للبلاد وإخراجها من التجاذبات السياسية والأمنية وبما يساهم في توظيفها لخدمة الاستقرار والتنمية لجموع الليبيين ويدفع بجهود الوصول إلى تسوية سياسية وطنية خالصة للأزمة الليبية.

  

وأعلنت مؤسسة النفط، أمس الجمعة، رفع حالة «القوة القاهرة» التي كانت أعلنتها في 18 يناير الماضي، عن كل صادرات النفط في ليبيا، موضحة أن الناقلة «كريتي باستيون» ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي

 

وقدرت المؤسسة الوطنية للنفط ، السبت، خسائر الإقفالات النفطية بستة مليارات و738 مليونًا و228 ألف دولار خلال 175 يومًا من إغلاق حقول وموانئ النفط الذي بدأ في يناير الماضي، وذلك حسب إحصائية نشرتها على صفحتها بموقع «فيسبوك»

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى صنع الله: قرار استئناف إنتاج النفط الليبي في يد دول إقليمية

حرس المنشآت النفطية يمنع الناقلة "دلتا أوشن" من دخول ميناء السدر الليبي

ليبيا ترفع حالة القوة القاهرة بميناء السدرة

ناقلة نفط ثانية تتجه لميناء السدر الليبي بعد إعادة فتحه

بعد إغلاق دام لـ 6 أشهر.. النفط الليبية تعلن استئناف الإنتاج

حمولة 650 ألف برميل.. بدء عملية تصدير النفط من ميناء السدر الليبي

ترشيحاتنا

الإفتاء: تحويل آيا صوفيا لمسجد لعبة سياسية خطيرة.. وأردوغان يزعم حماية المقدسات

فستان أسود قصير.. ليلى علوى بإطلالة جذابة على البحر.. شاهد

دراسة تكشف علاقة لقاح السل بفيروس كورونا المستجد

طريقة عمل كيكة بسبوسة.. خطوة بخطوة

بـ جنيه .. أكلة رخيصة تقوي المناعة

محامية: قضية تحرش صاحب دار النشر تكشف المتشدقين بالحرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة بسبوسة.. خطوة بخطوة

بأقل تكلفة.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون

تقوي المناعة.. 3 وصفات منزلية لـ علاج نزلات البرد