موسيماني يكسب بالبدلاء.. إعلامي ينتقد اختيارات حسام حسن في ودية جنوب أفريقيا

انتقد الإعلامي محمد فارس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طريقة تعامل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مع ودية جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن المنافس بدأ المباراة بتشكيلة من البدلاء، بينما دفع المنتخب المصري بعدد كبير من لاعبيه الأساسيين.

حسام حسن

وأوضح فارس أن 11 لاعبًا بدأوا المباراة مع جنوب أفريقيا، كان من بينهم لاعبان فقط شاركا أساسيين في مواجهة إريتريا، ورغم ذلك نجح منتخب «الأولاد» في تحقيق الفوز بهدف دون رد، والاستفادة من المباراة في تجهيز عناصره البديلة ومنحهم فرصة للمشاركة.

وأشار إلى أن حسام حسن اعتمد على التشكيل الأساسي لمنتخب مصر، رغم معاناة عدد من اللاعبين بدنيًا وحالة الإجهاد التي ظهرت عليهم، لتنتهي المباراة بالخسارة بهدف دون رد، وفق رؤيته، دون تحقيق استفادة فنية واضحة للمنتخب من اللقاء.

وأضاف فارس أن تصريحات موسيماني قبل المباراة بشأن مواجهة «أسماك القرش» كانت جزءًا من أسلوبه في الـ«Mind Games»، خاصة أنه دفع بالفعل بعدد من البدلاء، قبل أن ينجح في قيادة فريقه لتحقيق الفوز، معتبرًا أن مشهد نهاية المعسكر يعكس حالة العشوائية التي صاحبت العديد من تفاصيله منذ البداية.