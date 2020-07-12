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محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح ميدان الشهيد الرائد هشام عباس بحضور والده.. شاهد

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:53 م
محافظ بورسعيد يفتتح
محافظ بورسعيد يفتتح ميدان الشهيد الرائد هشام عباس
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كتب محمد الغزاوى
افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مساء اليوم ميدان الشهيد البطل الرائد هشام عباس  ( ميدان الصيادين سابقا بحي المناخ)  بحضور والد الشهيد اللواء اسامة عباس  واللواء حسام بدرة مساعد مدير الأمن  واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ .

  
وأكد محافظ  بورسعيد  ان إطلاق إسم الشهيد على الميدان يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمة من تضحيات غالية وتقديم دمائه  الذكية الطاهرة للدفاع عن الوطن 

واضاف  أن هذا أقل ما يمكن أن يقدم للشهيد البطل  الذى قدم نفسه فداءً للوطن  مؤكدا علي ان سيرتة العطرة ستظل في وجداننا جميعا علي مر العصور والاجيال بعد ان حفر اسمة في سجل البطولة والفداء بحروف من نور 


وأكداللواء اركان حرب عادل الغضبان  أن القوات المسلحة والشرطة قدمت ولا تزال تقدم أبناءها فداءً لاستقرار الوطن وتحقيق الأمن والأمان لأبناء الوطن.

من جانبه أكد اللواء اسامة عباس والد الشهيد البطل اسد مدرعات سيناء و الذى استشهد عقب تمكنه من االقبض على احد أخطر العناصر التكفيرية فى سيناء اثناء عملية التطهير فى اليوم الثالث لعملية الضبط انه يشعر بالفخر لبطولة نجله التى لم تكن وليدة الصدفة حيث انه بذل العرق و الدماء منذ تخرجه من الكلية والتحاقه بالعمل بأدارة البحث الجنائى فى بورسعيد قبل نقله الى سيناء

واوضح والد الشهيد ان نجله اصيب فى احدى العمليات اثناء ملاحقة عدد من العناصر وقت خدمته فى بورسعيد لكن الاصابة زادته قوة وعزيمة لملاحقة العناصر التكفيرية و الاجرامية وقت الانفلات

وشدد والد الشهيد على  ان نجله رفض تدخل والده لنقله من سيناء الى بورسعيد او ابقائه فى بورسعيد عقب صدور نشرة النقل وكأنه كان على موعد مع القدر ليمنحه الشهادة دفاع عن تراب الوطن

وابدى اللواء اسامة عباس فخره الشديد باهتمام الدولة ببطولة نجله مؤكد انه نال اكبر مكافأة من المولى عزوجل يوم استشهد خلال دفاعه عن الوطن على ارض سيناء
محافظ بورسعيد يفتتح ميدان الشهيد الرائد هشام عباس بحضور والده.. شاهد
محافظ بورسعيد يفتتح ميدان الشهيد الرائد هشام عباس بحضور والده.. شاهد
محافظ بورسعيد يفتتح ميدان الشهيد الرائد هشام عباس بحضور والده.. شاهد
محافظ بورسعيد يفتتح ميدان الشهيد الرائد هشام عباس بحضور والده.. شاهد
محافظ بورسعيد يفتتح ميدان الشهيد الرائد هشام عباس بحضور والده.. شاهد
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