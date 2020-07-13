فى لمح البصر.. كيف يمكنك إنقاذ شخص من سكتة دماغية

إدراك أن شخصًا ما يعاني من سكتة دماغية ليس دائمًا واضحًا لمعظمنا الذين لا يعرفون سوى القليل عن الطب.د
وفقا لموقع برايت سايد هناك أربع خطوات يمكنك اتخاذها لتحديد ما إذا كان شخص ما يعاني من سكتة دماغية:
• اطلب من الشخص أن يبتسم (إذا كان يعاني من السكتات الدماغية ، فلن يتمكن من القيام بذلك)
• اطلب من الشخص أن يقول جملة بسيطة (على سبيل المثال ، "الطقس رائع اليوم") - مرة أخرى ، إذا لم يتمكنوا من إدارتها ، فهناك احتمال كبير أن يكون لديهم سكتة دماغية.
• اطلب منهم محاولة رفع كلا الذراعين (إذا كان لديهم سكتة الدماغية ، فسيكونون قادرين فقط على القيام بذلك جزئيًا أو لا يفعلون على الإطلاق).
• اطلب منهم أن يخرجوا لسانهم (إذا كان اللسان "ملتويًا" ، إذا ذهب إلى جانب أو آخر وهو أيضًا مؤشر على السكتة الدماغية.
إذا ظهرت على الشخص حتى أحد هذه الأعراض ، اتصل بخدمات الطوارئ على الفور.