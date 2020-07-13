جددى سفرتك.. طريقة عمل باذنجان بالكفتة والريحان.. فيديو

باذنجان بالكفتة والريحان من الأطباق الرئيسية التى يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد الأسرة،

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نقدم طريقة عمل باذنجان بالكفتة والريحان من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.





مقادير باذنجان بالكفتة والريحان

باذنجان رومي

لحمة مفرومة

ريحان

بصل

ثوم

زيت زيتون

زعتر

ملح وفلفل

زيت





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طريقة تحضير باذنجان بالكفتة والريحان

- يقطع الباذنجان دوائر

-يفرم الثوم مع الريحان مع الملح والفلفل وتتبل الباذنجان بالخليط ويقلى على الشواية

-يفرم الزعتر مع اللحم المفروم والملح والفلفل والبصل والريحان باستخدام كبة كهربائية ثم تشكل على هيئة أصابع وتوضع في صينية الفرن حتى تمام النضج

-لعمل الصوص تفرم الطماطم باستخدام خلاط كهربائي

-يوضع في طاسة على النار بصل وثوم مفروم وريحان مفروم مع قليل من الزيت ثم يضاف صوص الطماطم وصلصة الطماطم وتترك على النار حتى تغلي وتتسبك

-ترص شرائح الباذنجان في طاسة وعليها صوص الطماطم ثم الكفتة ثم صوص وتكرر العملية وعلى الوجه وتضاف الجبنة الموتزريلا على الوجه حسب الرغبة

-تدخل فرن ساخن حتى يحمر وجهها ثم تقدم .



