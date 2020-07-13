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جددى سفرتك.. طريقة عمل باذنجان بالكفتة والريحان.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:03 م
طريقة عمل باذنجان
طريقة عمل باذنجان بالكفتة والريحان
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هاجر هانئ
باذنجان بالكفتة والريحان من الأطباق الرئيسية التى يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد الأسرة، 
ف
نقدمطريقة عمل باذنجان بالكفتة والريحان من مطبخ  الشيف شربيني مقدم برنامج  الشيف.

مقادير باذنجان بالكفتة والريحان
باذنجان رومي 
لحمة مفرومة 
ريحان 
بصل 
ثوم 
زيت زيتون 
زعتر
 ملح وفلفل 
زيت 

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طريقة تحضير باذنجان بالكفتة والريحان
- يقطع الباذنجان دوائر
-يفرم الثوم مع الريحان مع الملح والفلفل وتتبل الباذنجان بالخليط ويقلى على الشواية
-يفرم الزعتر مع اللحم المفروم والملح والفلفل والبصل والريحان باستخدام كبة كهربائية ثم تشكل على هيئة أصابع وتوضع في صينية الفرن حتى تمام النضج
-لعمل الصوص تفرم الطماطم باستخدام خلاط كهربائي
-يوضع في طاسة على النار بصل وثوم مفروم وريحان مفروم مع قليل من الزيت ثم يضاف صوص الطماطم وصلصة الطماطم وتترك على النار حتى تغلي وتتسبك
-ترص شرائح الباذنجان في طاسة وعليها صوص الطماطم ثم الكفتة ثم صوص وتكرر العملية وعلى الوجه وتضاف الجبنة الموتزريلا على الوجه حسب الرغبة
-تدخل فرن ساخن حتى يحمر وجهها ثم تقدم .

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