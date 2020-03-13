هناكل إيه النهاردة.. سمان بالكبد والقوانص وطاجن بطاطس باللحمة ومحشي باذنجان .. والحلو : لقمة القاضي

هناكل إيه النهاردة؟.. سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.





طريقة عمل سمان بالكبد والقوانص للشيف شربيني

مقادير سمان بالكبد والقوانص

سمان

أرز

كبد وقوانص

بصل فلفل حار

زعتر

ليمون خل

كزبرة خضراء دقيق

كمون

شطة

قرفة

ملح _ فلفل

جوز الطيب

بهار مشكل





طريقة عمل سمان بالكبد والقوانص

* اسلقي القوانص في قليل من الماء والملح والبهارات

* ثم افرميها مع فص ثوم وبصلة صغيرة وتعفيرة بقسماط والبهارات وجوزة الطيب والقرفة والكمون والشطة والملح والفلفل

* نظفي السمان بالخل والليمون والدقيق

* احشي السمان بالخليط السابق تحضيره

* تبليها بالملح والفلفل واقليها في زيت غزير ساخن، ثم قدميها.





طريقة عمل طاجن بطاطس في الفرن لنجلاء الشرشابي

مقادير طاجن بطاطس فى الفرن

بطاطس

عصير طماطم تقيل

طماطم

بصل جوانح

ثوم مفروم

فلفل أخضر رومى

فلفل أخضر حار

زيت

ملح فلفل أسود





طريقة تحضير طاجن بطاطس فى الفرن

* شوحى البصل والثوم فى الزيت على النار ثم أضيفى حلقات البطاطس ثم عصير الطماطم

* أضيفى الملح والفلفل الأسود وصبى الخليط فى طاجن

* أضيفى على الوجه شرائح البصل والثوم المفروم وغطى الإناء بورق فويل وأدخليه الفرن حتى قرب تمام النضج

* أزيلى ورق الفويل حتى يحمر الوجه ثم قدمى الطاجن.









طريقة عمل محشي باذنجان للشيف شربيني

باذنجان

أرز

صلصة طماطم

شوربة كوارع

بقدونس

كزبرة خضراء

شبت

فلفل حار

بصل

ثوم

طماطم

بهارات

زعتر

حبهان

ملح فلفل

كمون

نعناع طازج

زيت

قرفة

جوزة الطيب





طريقة عمل محشي الباذنجان:

* افرمي البصل والثوم

* ثم افرمي الطماطم وتبليها بجميع البهارات والملح و الفلفل و الشطة و زيت ذرة و نعناع طازج و الارز المغسول والمصفى و قلبيها جيدا

* قوري الباذنجان ثم احشيها بالخليط المعد سابقا

* رصيها في حلة بها شرائح البصل و الجزر و مكعبات المرقة

* اضيفي اليها الماء حتى تغطي الباذنجان و ضعيها على نار هادئة حتى تنضج







طريقة عمل لقمة القاضي لـ سالي فؤاد

مقادير لقمة القاضي كوب ماء فاتر ملعقة صغيرة خميرة فورية ملعقة صغيرة سكر 2 كوب دقيق رشة ملح رشة فانيلا ملعقة كبيرة نشا شربات جاهز سميك التزيين" سكر بودرة منخول قرفة

طريقة تحضير لقمة القاضي * اخلطي الماء مع الخميرة والسكر واتركيها قليلا

* أضيفي الدقيق مع رشة ملح والفانيلا وقلبيها جيدا حتى تصبح كالعجينة

* اتركيها لمدة ساعة حتى تخمر ثم اقليها في زيت غزير حتى تاخذ اللون الذهبي الفاتح

* انشليها واتركيها لتبرد ثم اقليها مرة اخرى عند التقديم ورشي عليها رشة قرفة وسكر بودرة او شربات حسب الرغبة

* وقدميها ساخنة



