يقدم الشيف " الشربيني " طريقة عمل سلطة بشكل جديد ،طريقة عمل سلطة باذنجان بالليمون المعصفر والشبت بمذاق لا يقاوم .
مقادير سلطة باذنجان بالليمون المعصفر والشبت :
باذنجان مشوي
ثوم مشوي
فلفل الوان مشوي
ليمون معصفر
شبت
طحينة
كرات
عصير ليمون
كمون
فلفل حار
خل
زيت
ملح
فلفل
جزر
مبشور
طريقة تحضير سلطة باذنجان بالليمون المعصفر والشبت :
* يفرم الثوم والفلفل الحار والكرات
* يشوى الباذنجان على النار ثم يقشر ويقطع ويهرس
* ثم يضاف إليه الخل وزيت الزيتون وخليط الثوم والفلفل الحار والكرات
* ثم يضاف الطحينة والشبت
* ثم يقطع الليمون المعصر ويضاف للخليط ويقلب جيدا
* ويقدم بعد تزيينه بشرائح الجزر