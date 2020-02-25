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طريقة عمل سلطة باذنجان بالليمون المعصفر والشبت

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:00 ص
طريقة عمل سلطة باذنجان
طريقة عمل سلطة باذنجان بالليمون المعصفر والشبت
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف " الشربيني " طريقة عمل سلطة بشكل جديد ،طريقة عمل سلطة باذنجان بالليمون المعصفر والشبت بمذاق لا يقاوم .
 

باذنجان مشوي 
ثوم مشوي 
فلفل الوان مشوي 
ليمون معصفر 
شبت 
طحينة 
كرات 
عصير ليمون 
كمون 
فلفل حار 
خل 
زيت 
ملح 
فلفل 
جزر 
مبشور 



* يفرم الثوم والفلفل الحار والكرات

* يشوى الباذنجان على النار ثم يقشر ويقطع ويهرس

* ثم يضاف إليه الخل وزيت الزيتون وخليط الثوم والفلفل الحار والكرات

* ثم يضاف الطحينة والشبت

* ثم يقطع الليمون المعصر ويضاف للخليط ويقلب جيدا

* ويقدم بعد تزيينه بشرائح الجزر
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