سهلة ولذيذة.. طريقة عمل الدجاج بالفلفل الملون

يعد الدجاج من الأكلات التى يفضلها العديد من الأشخاص، ولكنهم لا يعلمون طرق مختلفة لإعدادها، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الدجاج بالفلفل الملون على طريقة الشيف غادة التلى:





المكونات:-

- 2 صدور دجاج

- 1 ملعقة كبيرة زبدة

- فلفل ألوان

- مشروم طازج

- بصل

- نصف كوب لبن

- 1 ملعقة دقيق

- 1 مكعب مرق

- ملح وفلفل





اقرأ أيضًا





طريقة تحضير دجاج بالفلفل الألوان

* تشوح صدور الدجاج المكعبات في الزبدة





* ثم يضاف البصل والفلفل الألوان ويشوح جيدا





* يضاف المشروم ويعد تمام النضج





* يضاف مكعب مرق ويقلب جيدا وبمجرد أن يذوب المكعب المرق





* ثم يضاف ملعقة من الدقيق وتقلب جيدا مع خليط الدجاج





* ثم يضاف اللبن ويقلب حتى يثقل الصوص وتقلب جيدا ثم تقدم



