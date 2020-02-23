AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل الدجاج بالفلفل الملون

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:23 م
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
يعد الدجاج من الأكلات التى يفضلها العديد من الأشخاص، ولكنهم لا يعلمون طرق مختلفة لإعدادها، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الدجاج بالفلفل الملون على طريقة الشيف غادة التلى:

المكونات:-
- 2 صدور دجاج
- 1 ملعقة كبيرة زبدة
- فلفل ألوان
- مشروم طازج 
- بصل 
- نصف كوب لبن
- 1 ملعقة دقيق
- 1 مكعب مرق
-  ملح وفلفل 

اقرأ أيضًا

طريقة تحضير دجاج بالفلفل الألوان
* تشوح صدور الدجاج المكعبات في الزبدة

* ثم يضاف البصل والفلفل الألوان ويشوح جيدا

* يضاف المشروم ويعد تمام النضج

* يضاف مكعب مرق ويقلب جيدا وبمجرد أن يذوب المكعب المرق

* ثم يضاف ملعقة من الدقيق وتقلب جيدا مع خليط الدجاج

* ثم يضاف اللبن ويقلب حتى يثقل الصوص وتقلب جيدا ثم تقدم

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير شوربة الشعرية بالخضار والكريمة.. خطوة بـ خطوة

شوربة القرع..وجبة غذائية للجميع وتناسب الرضع

هناكل إيه النهاردة.. ريش بالشبت ومكرونة بشاميل وطاجن سبانخ.. والحلو: كب كيك محشي

طريقة عمل بطاطس بيوريه بالدجاج

ترشيحاتنا

بدون مكياج.. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار برفقته

صدى البلد يهنئ «عمرو و رولا» بالخطوبة

انخفاض أسعار حج التضامن هذا العام لتراجع الدولار .. فيديو

لجنة الاستئناف: 5 لاعبين وإداري لهم حق التظلم من عقوبات السوبر

سيدة تتلقى صدمة عمرها أثناء تنظيفها خزانة ملابسها .. تفاصيل

الدستور ينص على حرية الإبداع.. عبد العال يرد على الهجوم ضد محمد رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. بيتزا تونة وفطائر الجبنة والزعتر وبطاطس مشوية بالأعشاب

أبرز لقطات The Voice Kids فى ثاني حلقات مرحلة المواجهة

بملابس كاجوال.. داليا مصطفى بإطلالة أنيقة.. والجمهور: خسيتى أوي