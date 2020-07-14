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رياضة

رسميا.. طنطا يفسخ تعاقده مع تاديو لوانجا وماريو بيرنارد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:55 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
أعلن مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع كل من تاديو لوانجا وماريو بيرنارد خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك بسبب عدم مشاركة  الثنائي مع الفريق خلال الموسم الحالي سوى في مباريات قليلة، وذلك بسبب إيقاف جميع المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة أيمن المزين، إجراء المسحة الرابعة فور وصول اللاعبين إلى معسكر التدريب.

وسيتوجه جميع اللاعبين والجهاز الفني إلى القاهرة، لإقامة معسكر مغلق استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة أيمن المزين، قرر الدخول في معسكر مغلق في القاهرة استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز من جديد.

وأعلن أيمن المزين قائمة اللاعبين الذين سيدخلون المعسكر ، وجاءت القائمة كالآتي :

محمد فتحي ، محمد أشرف ، علي فرج ،  محمد حسام الشرخه ، محمود كابونجا ،  سليمان عبدربه ، محمود مسعود ،  أحمد سالم صافي ، احمد فهمي ، محمد اسعد ، اسلام فؤاد ، احمد الألفي ، احمد سعيد أوكا ، محمد الشاذلي ، حسام غالي ، مصطفي امين ، محمد ماجد اونش ، ايهاب سمير ، محمد العشري ، محمود منصور ، محمد ناجي جدو ،  احمد الشناوي ، وليد عادل ، جون افيري ، هشام شعبان ، حسين فيصل ،  عبدالرحمن الدح ، رشدي هاني ، حامد حمدان ، شهاب فتحي ، محمد هشام ، اسامه ايمن ، مصطفي الكومي.

بينما سيتواجد من الجهاز الفني 17 فردا، وهم:

أيمن المزين ، علاء عكاشة ، محمد عطية ، وليد المحروقي ، احمد شوك ،  وليد ميهوب ، محمد بدوي ، اسامة ليلة ، جمال بشير ، خالد مصطفي ، محمد العناني ، مجدي وكوك ، احمد موسى ، اكرم صبحي ، وائل ابراهيم ، مصطفى العونية ، محمد عبدالعال.
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