رسميا.. طنطا يفسخ تعاقده مع تاديو لوانجا وماريو بيرنارد

محمد فتحي ، محمد أشرف ، علي فرج ، محمد حسام الشرخه ، محمود كابونجا ، سليمان عبدربه ، محمود مسعود ، أحمد سالم صافي ، احمد فهمي ، محمد اسعد ، اسلام فؤاد ، احمد الألفي ، احمد سعيد أوكا ، محمد الشاذلي ، حسام غالي ، مصطفي امين ، محمد ماجد اونش ، ايهاب سمير ، محمد العشري ، محمود منصور ، محمد ناجي جدو ، احمد الشناوي ، وليد عادل ، جون افيري ، هشام شعبان ، حسين فيصل ، عبدالرحمن الدح ، رشدي هاني ، حامد حمدان ، شهاب فتحي ، محمد هشام ، اسامه ايمن ، مصطفي الكومي.





بينما سيتواجد من الجهاز الفني 17 فردا، وهم:





أيمن المزين ، علاء عكاشة ، محمد عطية ، وليد المحروقي ، احمد شوك ، وليد ميهوب ، محمد بدوي ، اسامة ليلة ، جمال بشير ، خالد مصطفي ، محمد العناني ، مجدي وكوك ، احمد موسى ، اكرم صبحي ، وائل ابراهيم ، مصطفى العونية ، محمد عبدالعال.