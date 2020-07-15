في ذكرى ميلاده.. صورة نادرة من زفاف سراج منير وميمي شكيب

ولولا تدخل نجيب الريحاني وإقناعه لأسرة سراج منير بقبول زواج الشابين؛ لم تكن الفنانة المصرية لتتذوق طعم السعادة مع زوجها الحبيب الذي شاركته العديد من أعماله السينمائية،

الأمر الذي جعل من شكيب تصر على أن يكون الريحاني على رأس المدعوين في حفل زفافها الذي تم عام 1942.