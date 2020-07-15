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فن

في ذكرى ميلاده.. صورة نادرة من زفاف سراج منير وميمي شكيب

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:32 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير سراج منير، حيث ولد في مثله من العام 1904، وهو يعد واحدًا من أبرز الفنانين فى السينما المصرية، ومن أبرز أعماله "بيومى أفندي"، و"نشالة هانم"، و"ابن ذوات"، و"كلمة الحق" .

وقع في حب وغرام الفنانة الشركسية ميمي شكيب، فبعد انفصالها من زوجها الذي كان يكبرها بـ 20 عامًا وإصرارها أن تدخل عالم الفن؛ تبناها الفنان نجيب الريحاني فنيًا حتى أصبحت فنانة يطلبها المخرجون والمنتجون ولم يكن احتضانه لها فنيًا ومهنيًا هو الجميل الوحيد للريحاني بل دانت له بالفضل الكبير لدوره في زواجها من زميلها الشاب الأرستقراطي الخجول سراج منير.

ولولا تدخل نجيب الريحاني وإقناعه لأسرة سراج منير بقبول زواج الشابين؛ لم تكن الفنانة المصرية لتتذوق طعم السعادة مع زوجها الحبيب الذي شاركته العديد من أعماله السينمائية، الأمر الذي جعل من شكيب تصر على أن يكون الريحاني على رأس المدعوين في حفل زفافها الذي تم عام 1942.

وظلت ميمي شكيب بجوار زوجها سراج منير حتى وفاته عام 1957.
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