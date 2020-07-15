ضرورة حسن استقبال المواطنين..محافظ الدقهلية يتابع أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه اليوم ان المركز التكنولوجى الجديد يستقبل اكثر من 400 يوميا للحصول الخدمات المتنوعة وحل مشكلاتهم .





وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة العمل المستمر من اجل ارضاء المواطنين من خلال سرعه تقديم الخدمات لهم فى كافة قطاعات الخدمات والمرافق .





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جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم لاعمال التشغيل التجريبى للمركز والذى إستهدف تنفيذه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى الدقهلية فى كافه القطاعات وسرعة انجاز مصالح المواطنين.





واوضح المحافظ ان المركز الجديد يقدم كافه الخدمات المتعلقة بالاستثمار والتخطيط العمرانى والشئون الهندسية و المواقف والتنمية البشرية وتيسير الاعمال بالحصول على التراخيص والموافقات اللازمه لاقامة المشروعات المختلفه هذا بالاضافة الى الخدمات المتعلقة بالشئون الادارية وايضا كل ما يتعلق بخدمات المواطنين من خلال القطاعات الخدميه وقطاعات المرافق والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة.





واكد المحافظ للقائمين على المركز ضرورة حسن استقبال المواطنين وسرعة تقديم الخدمات لهم بابتسامة صادقة تبعث الرضا والامتنان فى نفوس المترددين على المركز للحصول على الخدمات .



