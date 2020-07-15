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محافظات

محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجارية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تابع اليوم  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعمال المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظه حيث رافقه خلال الجولة المهندس عبد الحميد المصرى وكيل الوزارة مدير مديرية الطرق،والمهندسه شيماء صديق مدير عام المرافق بالمحافظة وايمان ابوالغيط مدير عام مكتبة مصر العامة.

فيما جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية  بالمحافظات وفى بداية الجولة ثمن المحافظ التعاون والتنسيق القائم بين محافظة الدقهلية ووزارة النقل بقياده الفريق كامل الوزير لما يقدمه من دعم متواصل ومستمر لمشروعات الطرق والكبارى ليس فى الدقهلية وحدها ولكن فى كافة المحافظات.

وشملت جولة محافظ الدقهلية اليوم  تفقد اعمال مشروع التوسعات الجديده على كوبرى الجامعة بالمنصورة وانشاء مطلع من المشاية السفلية بالمدينه ومنزل فى البر الايسر لنهر النيل وذلك لربط مدينه المنصورة بمدينه طلخا والذى تقوم  بتنفيذة وزارة النقل وذلك ضمن مشروع توسعة الطريق الدائرى حول مدينه المنصورة .

ووجه المحافظ لمدير عام المرافق بالمحافظة بسرعة العمل مع كافة قطاعات المرافق لازالة العقبات المتعلقة بالمرافق مياه وصرف صحى  وكهرباء وغاز  فى المسار الخاص بالمشروع  .

كما تفقد المحافظ موقع مقترح لانشاء كوبرى اتجاه واحد خروج من مدينه طلخا الى المنصورة ويكون مطلع الكوبرى بعد مبنى نادى القضاه ويكون له منزل باتجاه المشاية قبل نادى جزيرة الورد ومنزل اخر باتجاه شارع الجمهورية بمدينه المنصورة وبذلك يكون كوبرى طلخا القديم اتجاه واحد دخول لمدينه طلخا والكوبرى المقترح للخروج منها وذلك لحل مشكلة التكدس المرورى امام الكوبرى وشارع صلاح سالم بطلخا .

كما شملت جولة محافظ الدقهلية اليوم ايضا زيارة وتفقد مكتبة مصر العامه بالمنصورة وقرر سرعة تنفيذ تطوير على مستوى متميز للحديقة بالمكتبة خلف المسرح الرومانى كما وجه ايضا لتطوير المسرح بما يتناسب مع عراقة وتاريخ وثقافة الشعب الدقهلاوى ووجه لمديرة المكتبة للتخلص من الرواكد اعلى سطح المكتبة.
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