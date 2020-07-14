محافظ الدقهلية يعلن تقديم حزمة تبرعات من المستلزمات الطبية لمستشفى الصدر بالمنصورة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن تقديم حزمة من التبرعات من وسائل الوقاية والمطهرات الى مستشفى الصدر بالمنصورة وذلك تبرعا من " صندوق تحيا مصر" بهدف مواجهة فيروس كورونا .





وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة مع أجهزة الدولة لمواجهة التحديات وتقديمها للدعم اللازم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات وخاصة اوقات الازمات ،





وقد ثمن محافظ الدقهلية الجهود المتواصلة لصندوق تحيا مصر لتقديم الدعم لمحافظة الدقهلية واجهزتها خلال الفترة الحالية مما كان له الاثر الطيب فى نفوس مواطنى المحافظة





وقد كلف محافظ الدقهلية الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالاشراف على تسليم حزمة التبرعات المشار اليها الى الدكتور مجدى علم الدين مدير مستشفى الصدر بالمنصورة بحضور خالد البهنساوى ممثلا عن صندوق تحيا مصر بالدقهلية



