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محافظات

محافظ الدقهلية يعلن تقديم حزمة تبرعات من المستلزمات الطبية لمستشفى الصدر بالمنصورة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:46 م
جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
 أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن تقديم حزمة من التبرعات من وسائل الوقاية والمطهرات الى مستشفى الصدر بالمنصورة وذلك تبرعا من " صندوق تحيا مصر" بهدف مواجهة فيروس  كورونا .

وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة مع أجهزة الدولة لمواجهة التحديات وتقديمها للدعم اللازم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات وخاصة اوقات الازمات ،

 وقد ثمن محافظ الدقهلية الجهود المتواصلة لصندوق تحيا مصر لتقديم الدعم لمحافظة الدقهلية واجهزتها خلال الفترة الحالية مما كان له الاثر الطيب فى نفوس مواطنى المحافظة 

وقد كلف محافظ الدقهلية الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالاشراف على تسليم حزمة التبرعات المشار اليها الى الدكتور مجدى علم الدين مدير مستشفى الصدر بالمنصورة بحضور خالد البهنساوى ممثلا عن صندوق تحيا مصر بالدقهلية

 واوضحت مدير عام التنمية البشرية ان حزمة التبرعات شملت 5500 كمامة، و300 ماسك n.g ، و7500 جوانتى، و200 بدلة عزل ، و135 لتر كحول  تم تلقيها اليوم من صندوق تحيا مصر ووجة  المحافظ على الفور  بتسليمها للمستشفى .
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