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توك شو

زوج يهدد زوجته بصور فاضحة.. والمجني عليها تكشف التفاصيل "شاهد"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:57 م
المجني عليها برفقة
المجني عليها برفقة إبنتها
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نورهان رأفت
قالت هدير حامد، الزوجة المجني عليها إنها انفصلت عن زوجها، ورغب في الرجوع لها، ولكنها رفضت، لافتة إلى أنه نشر لها صورا مسيئة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إنتقاما لكرامته.


وأشارت الزوجة المجنى عليها، عبر مداخلة هاتفية، لـ برنامج " من الجاني" ، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ، إلى أنها لديها طفلة، في عمر العام، من زوجها المتهم.


وأوضحت المجني عليها، أن زوجها، رفض أن يطلقها، بحجة أنه من عيلة، لا تعترف بالطلاق، معقبة " شال بنتي من الصورة اللي اتصورتها في أوضة نومي، وبعتها لكل الأصدقاء اللي عندي في الفيس بوك" .


وفيما يخص والد المتهم، فكان تعليقه، أن التصرف كان خطأ ، ولكن إرضاء لكرامة ابنه، بسبب رفضها رجوعه لها.


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