فيديوجراف.. ماذا قال الرئيس السيسي لمشايخ وأعيان القبائل الليبية؟

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية أن أى تهديد لـ ليبيا يمثل تهديدا لمصر، وأن أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار مصر، موضحًا أن "البلاد تتمزق بوجود المليشيات بها ولا تستقر أبدًا"، أن مصر تعانى ومازالت تعانى من الإرهاب، مؤكدًا "معندناش استعداد أن الميليشيات والجماعات الإرهابية تدخل مصر".







