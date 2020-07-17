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فيديوجراف.. ماذا قال الرئيس السيسي لمشايخ وأعيان القبائل الليبية؟

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:30 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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منار شعبان
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ليلتقي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد لبحث آخر المستجدات علي الساحة الليبية والتدخل العسكري التركي في ليبيا.

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية أن أى تهديد لـ ليبيا يمثل تهديدا لمصر، وأن أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار مصر، موضحًا أن "البلاد تتمزق بوجود المليشيات بها ولا تستقر أبدًا"، أن مصر تعانى ومازالت تعانى من الإرهاب، مؤكدًا "معندناش استعداد أن الميليشيات والجماعات الإرهابية تدخل مصر".


ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أبرز تصريحات السيسي خلال اللقاء من خلال الفيديوجراف التالي.
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