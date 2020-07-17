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أخبار العالم

الدبلوماسية خيارها الاستراتيجي .. بلومبرج: مصر تدير أزمة سد النهضة بحكمة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:19 م
القاهرة
القاهرة
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أحمد محرم
تؤكد مصر دائمًا أن الدبلوماسية والمفاوضات هي خيارها الاستراتيجي لتسوية الخلاف مع إثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، فإن التصريحات الصادرة عن القاهرة بخصوص الأزمة تتسم بالهدوء والابتعاد عن الانفعال والتشنج، الأمر الذي يشير إلى التزام مصر بنهج حكيم ومتزن في التعامل مع قضية حساسة مثل مياه النيل.


ونقلت الوكالة عن مدير شركة "إي إكس إكس أفريكا" لاستشارات المخاطر السياسية روبرت بيسيلنج أنه "لا توجد خطورة ملحة تجبر مصر على الاستجابة بطريقة أكثر عدوانية حاليًا، فامتلاء خزان سد النهضة لن يكتمل سوى بعد 5 سنوات أو أكثر. لكن الخطورة بالنسبة لمصر ستبدأ بعد عامين من الآن عندما يضعف تدفق المياه".

وأضافت الوكالة أن دولتي المصب، مصر والسودان، تتشاركان الموقف الرافض لأي تحركات أحادية الجانب من شأنها التأثير على حصتيهما من مياه النيل في سبيل ملء خزان سد النهضة، والمنادي بالاتفاق على الترتيبات المتبعة في مواسم الجفاف.

وقال مدير مشروع شمال أفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية ريكاردو فابياني أن بإمكان مصر شن حملة ضغط دبلوماسي مكثف على إثيوبيا، من خلال مطالبة مجلس الأمن أو القوى الدولية الكبرى بالتدخل لتسوية الأزمة.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة التي تمت مؤخرًا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور عدد من المراقبين الدوليين.

 أكد الرئيس مجددا خلال الاتصال على ثوابت الموقف المصري من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، ومن ثم حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل، معربًا سيادته في ذات الوقت عن تقديره لجهود الرئيس رامافوزا في هذا الإطار.  

من جانبه؛ أشاد الرئيس "رامافوزا" بالنهج البناء الذي اتبعته مصر خلال جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مما يعكس الاإرادة السياسية المصرية لصادقة للوصول إلى حل الأزمة. وقد تم التوافق على استمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن تلك القضية الحيوية.
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