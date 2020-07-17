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أخبار البلد

السيسي لـ رئيس جنوب إفريقيا: نرفض الإجراءات أحادية الجانب حول أزمة سد النهضة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:58 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا".

وقال السفير بسام راضي،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  ان الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة التي تمت مؤخرًا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور عدد من المراقبين الدوليين.

وقد أكد  الرئيس مجددا خلال الاتصال على ثوابت الموقف المصري من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، ومن ثم حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل، معربًا سيادته في ذات الوقت عن تقديره لجهود الرئيس رامافوزا في هذا الاطار.  

من جانبه؛ أشاد الرئيس "رامافوزا" بالنهج البناء الذي اتبعته مصر خلال جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مما يعكس الاإرادة السياسية المصرية  لصادقة للوصول إلى حل الأزمة. 
وقد تم التوافق علي استمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن تلك القضية الحيوية.
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