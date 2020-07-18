خالد الجندى: أحيوا سنة التكبير فى هذه الأيام المباركة

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المسلمين عليهم أن يكثروا من كل أنواع الخيرات فى العشر الأوائل من شهر ذى الحجة، ويعبروها شهر رمضان مصغر، ويقوموا بالطاعات من الصيام وصلاة قيام الليل، وقراءة القرآن، والصدقات، وصلة رحم، والتوبة من أجل التقرب لله.





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "اعملوا ورد للتقرب لله سواء بالاستغفار، حتى 1000 مرة، وأيضا احيوا سنة التكبير، جددوا هذه السنة التى لم يعرف عنها أحد شيئا، عودوا أبناءكم ليتعلموا هذه السنن".





أعمال مستحبة شرعا





قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوصانا بوظائف عدة في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة ، مؤكدًا أن العمل الصالح فيها أعظم من الجهاد في سبيل الله.

وأضاف الدكتور علي جمعة عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أن وظائف الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي: «صيام التسع أيام الأول من ذي الحجة، وكثرة الذكر، وتلاوة القرآن، والتهليل -لا إله إلا الله- والتكبير والتحميد، والصدقة.

واستدل الدكتور علي جمعة بقول رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ ». -يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ- قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ؟ قَالَ: « وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءٍ». [مسند أحمد]

واستدل الدكتور علي جمعة بما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ وَلاَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ». [مسند أحمد].

فضل العشر من ذي الحجة

تحدث العلماء عن فضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة ، وأجمع الكثير من المفسرين على أن الليالى العشر التى ذكرت فى قوله تعالى «وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ»، هي العشر من ذى الحجة.

الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف فيها العمل ويستحب فيها الاجتهاد فى العبادة وخاصة الصوم وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه.

والعمل الصالح فى الأيام العشر الأوائل من ذى الحجة ، أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقى أيام السنة، وروى ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام"، ويعنى الأيام العشر الأوائل من ذى الحجة، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد فى سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشىء" رواه البخارى.

وتعد العشر الأوائل من ذي الحجة من الأيام المباركة التي يتضاعف فيها الأجر وتغفر فيها السيئات، وقد شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير أيام الدنيا، وقال تعالى: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» (البقرة: 203).











