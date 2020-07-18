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أخبار العالم

صندوق النقد الدولي يطالب بتمديد تجميد مستحقات الدول الأشد فقرًا

السبت 18/يوليه/2020 - 06:10 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي يطالب بتمديد تجميد مستحقات الدول النامية
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قسم الخارجي
طالب صندوق النقد الدولي بتمديد تجميد مستحقات الدول الأشد فقرا، وغيرها من الدول التي تأثرت جراء جائحة كورونا "كوفيد-19".

وأبلغت كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى أنه ينبغي عليهم النظر في تمديد تجميد مدفوعات خدمة الديون الثنائية الرسمية المقدمة إلى الدول الأكثر فقرًا إلى ما بعد نهاية العام، والعمل على تعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص.

وأوضحت أنه يجب التفكير في "تخفيف عبء الديون بشكل أكثر شمولًا للعديد من البلدان" ، نظرًا لخطورة الأزمة وارتفاع مستويات الديون الموجودة بالفعل قبل الأزمة الحالية

فيما أفادت تقارير إعلامية بأن ألمانيا خصصت 3 مليار يورو لمساعدة الدول الأشد فقرا، وسط دعوات من المنظمات الدولية للدائنين من القطاع الخاص بتجميد مستحقات تلك البلدان.
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