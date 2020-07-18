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سيارات

أودي تطرح سياراتها العائلية في روسيا

السبت 18/يوليه/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت وكلاء شركة أودي في موسكو عن بدء مبيعتا سيارات أودي رباعية الدفع على أراضي روسيا وتأتي هذه السيارة بهيكل " ستيشن " مميز بطول 4 امتار 95 سم بعرض 190 سم وارتفاع 150 سم مزود بعجلات كبيرة بمقاس 20 إنش. 


وتتمتع السيارات بالتصميم الإنسيابي والانيق للهيكل والعناصر المطلية بالكروم المقاوم للصدأ والتي تغطي مساحات واسعة من ممتصات الصدمات والواجهيتن الأمامية والخلفيةبالإضافة عن تصميم المصايح التي أدخلت فيها المصابيح فيها خطوط مضيئة تعلم بتقنيات LED .

وحصلت السيارة على قمرة واسع تتسع لـ5 ركاب وعلى واجهة قيادة مميزة مزودة بـ3 شاشات شاشتان تعملان باللمس في منتصفهنا وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة للعددادت.


ومن المعروف أن نماذج أودي ستزود بمحركات توربينية بسعة 3 ليترات وعزم 249 حصان وعلى علب سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل تعمل مع نظام دفع رباعي وانظمة  تعليق مزودة بضواغط هوائية لامتصاص الصدمات على الطرق الوعرة 


 يذكر أن الشركة الألمانية العريقة أودي أعلنت عن طرح نسخة جديدة من طراز A7  في أسواق السيارات الصينية ويأتي هذا الطراز بقاعدة عجلات طويلة وضمن المشروع والتعاون المشترك بين الشركة الألمانية أودي ومجموعة.

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