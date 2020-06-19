فولكس فاجن تستحوذ على أودي بهذا المبلغ

كما أكدت اودي أن مع ذلك على بقائها مستفلة داخل مجموعة فولكس فاجن مع العلم وذلك بأنها من أهم علامات المجموعة سواء في الربحية أو في مجالات البحث والتطوير التقني .





كما أن فولكس فجان امتلكت 99.64 % من أسهو اودي حتى الآن مع 0.36% فقط في يد بعض المساهمين المستقلين.كما أن 0.36 5 ستكلف فولكس فاجن 264 مليون دولار وذلك لأنها ستدفع 48 % زيادة عن القيمة السوقية الحالية للأسهم لإقناع المساهمين بتركهايذكر أن كشفت شركة أودي الألمانية عن سيارتها الجديدة الفخمة S8 موديل 2021 بمحرك جديد v8 سعة 4000 ثنائي التربو بقوة 700 حصان و880 نيوتن متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة أوتوماتيك من ثماني سرعات الدفع الرباعي.كما يمكن لهذه السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كم / خلال 304 ثناية أي نها تتسارع بسرعة أكبر من سيارة بورش 911 كاريرا الرياضية 2020 والتي تصل إلى سرعة 100 كم / ساعة خلال 4.2 ثانية لتصل إلى السرعة القصوي 270.