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سيارات

في عامها الـ 83.. معلومات لا تعرفها عن فولكس فاجن

الأحد 31/مايو/2020 - 12:06 ص
صدى البلد
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اماني نوار
تحتفل  فولكس فاجن الالمانية العريقة بمرور 83 عاما على تأسيسها كواحدة من شركات السيارات الشعبية الأولي في ألمانيا .

وفي تلك المناسبة؛ نعرض لكم بعض الحقائق  عن تلك الشركة العملاقة  والتي تعد من اكبر شركات السيارات في المانيا .

تم تأسيس فولكس فاجن في شهر مايو عام 1937 على أيدي  مسؤولي حزب العمال الحكومي الألماني الذي كان برئاسة الزعيم النازي في وقتها ادولف هتلر .

معنى اسم فولكس فاجن هي سيارة الشعب ومن أشهر السيارات التي انطلقت  مع توالي الأعوام على الشركة وكانت من طرازها " بيتل " .

من المعروف ان فولكس فاجن يمتلك 4 طرازات قوية وحصلت على لقب سيارة العام الاوروبية جولف 1992 وبولو عام 2010.

كما ان فولكس فاجن تمتلك العديد من كبرى العلامات التجارية في صناعة السيارات وأبرزها الشركة الاسبانية سيات وسكودا الشهيرة .

ومن أشهر العلامات التجارية ايضا العريقة  على مستوى صناعة السيارات في العالم هي بورش وأودي الألمانية ، ولامبورجيني الإيطالية الشهيرة .
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