فولكس فاجن تنشر صورا تشويقية لـ أرتيون 2021 الفاخرة

نشرت شركة فولكس فاجن الالمانية لصناعة السيارات صور تشويقية جديدة للسيارة VW Arteon Facelift قبل الاعلان عنها فى موعدها الرسمى يوم 24 يونيو 2020، كموديل للعام 2021.





وتأتي السيارة الكوبيه متوسطة المدى ذات الأربعة أبواب على مقصورة داخلية معدلة وبأحدث جيل للمعلومات والترفيه ومحركات محسنة.





ومن الخارج ، قامت شركة صناعة السيارات الألمانية بتعديل المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية بشكل معتدل ، مع تبسيط تصميم الشبكة.





وكشفت صور تجسسية سابقة أن السيارة ستعرض حروف “Arteon” جديدة على الباب الخلفي بخط جديد.





ومن المتوقع أن يتم إطلاق السيارة مع لوحة ألوان محدثة وخيارات جديدة للعجلات، وفي المقصورة ، ستحصل Arteon 2021 على أحدث نظام للمعلومات والترفيه وربما تنجيد جديد للمقاعد.





كما يشمل التصميم أيضًا التكنولوجيا الداخلية، و وفقًا للصورة ، يتم شحذ الجزء الأمامي وتزويده بشريط خفيف يمتد إلى شعار العلامة التجارية.





وبالنسبة لمقصورة السياره الجديده ، تعد فولكس فاجن بمراجعة أساسية ، بما في ذلك دمج أحدث جيل من نظام المعلومات والترفيه "MIB3" ، ما يسمى بمجموعة المعلومات والترفيه.





كما سيتم توسيع أنظمة المساعدة، مع "مساعد السفر" ، ويمكن نقل Arteon بشكل مستقل جزئيًا بسرعة تصل إلى 210 كم / ساعة .





ويعتمد الموديل الجديد على أحدث التقنيات في معالجة محركات الغاز والعادم، وليس من الواضح بعد إلى أي مدى ستجد التكنولوجيا الهجينة طريقها إلى VW Arteon Facelift ().





وسيكون الطراز الأعلى الجديد هو Arteon R بقوة أكثر وإذا كنت "بحاجة" فقط إلى تصميم الطراز الأعلى ، فستجد أيضًا حزمة R Line المقابلة في قائمة الأسعار في المستقبل.





وسيتم تقديم أنظمة أمان جديدة ، بما في ذلك القيادة شبه المستقلة “Travel Assist” ، والتي يمكنها تولي قيادة السيارة وتسارعها وكبحها في الرحلات الطويلة بسرعة تصل إلى 210 كم / ساعة. وستتصدر التشكيلة سيارة Arteon R العالية الأداء .





ومن المتوقع أن تأتي بمحرك غولف آر Golf R بسعة 2.0 ليتر بأربعة اسطوانات بقوة 333 حصان.





وأشارت بعض التقارير الأولية إلى أن المحرك التوربيني المزدوج VR6 سعة 3.0 لتر بقوة 400 حصان يمكن أن يكون مرشحًا جيدًا لهذا النموذج أيضًا، ولكن يبدو أن وحدة الطاقة الأصغر هي الخيار الأقرب الى الواقع والذي يتسجم أكثر مع ناقل الحرك DSG و نظام الدفع الرباعي 4Motion all.