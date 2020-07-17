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سيارات

أودي تغزو الشوارع الصينية بسيارة تظهر لأول مرة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أعلنت الشركة الألمانية العريقة أودي عن طرح نسخة جديدة من طراز A7  في أسواق السيارات الصينية

كما يأتي هذا الطراز بقاعدة عجلات طويلة وضمن المشروع والتعاون المشترك بين الشركة الألمانية أودي ومجموعة
SAIC الصينية لصناعة السيارات.

وأكدت التقارير في أخبار عالم السيارات أن أودي تعتبر من أوائل صناع السيارات في القارة الأوروبية العجوز الذين دخلوا في تعاون في مجالات الصناعة والإنتاج مع كبرى الشركات الصينية وثاني شركة حول العالم بعد العملاق الامريكية جيب .

وكشفت التقارير أن التعاون بين أودي و SAIC جاءت ضمن تعاون بصورة أكبر مع مجموعة فولكس واغن الألمانية الشهيرة، التي تمتلك أودي من الأساس.

كما أوضحت التقارير أن فولكس فاجن تنوى طرح 60 ألف نسخة طويلة من طراز أودي Sport back  في أسواق السيارات الصينية بشكل سنوى


أما التغييرات الأكثر لفتا للانتباه على السيارة هي شبكة التهوية ذات الإطار الوحيد وممتص الصدمات الامامي والعوادم الخلفية والمصابيح الامامية بينما يمكن لأودي بناء على الطلب تزويد المصابيح الأمامية بتقنية Matrix LED

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