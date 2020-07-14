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سيارات

سباق تسارع بين أودي RS4 موديل 2020 وRS7 القوية.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

قام محبو سباقات السرعة والإثارة بنشر فيديو سباق جديد، فى منافسة جديدة بين طرازين من العلامة التجارية الألمانية أودى وهما أودي RS4 وRS7 .


ويظهر مقطع الفيديو المنافسة القوية بين السيارتين حيث شاركا في سباقات تسارع واختبار كبح لعدة مرات للتأكد من دقة النتائج ، وكانت قد ظهرت أودي RS4 افانت 2020 في أكتوبر الماضي بعد أن خضعت لبعض التحديثات في تصميمها.


وتستمد أودي RS4 افانت 2020 قوتها من محرك مزدوج التوربو V6 سعة 2.9 لتر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات ونظام دفع كلي، ويولد المحرك قوة قدرها 450 حصانا و600 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتمكن من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في 4.1 ثانية فقط.


ويبلغ وزن RS4 حوالي 1,790 كجم، بينما تزن شقيقتها الأكبر RS7 سبورتباك الأكبر 2,065 كجم، لذا فإن التفوق في هذا الجانب يذهب للسيارة الصغيرة لكن ميزان القوة بالطبع في صالح RS7.


تستمد RS7 قوتها من محرك V8 سعة 4 لترات مزدوج التيربو بقوة 600 حصان و800 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتتسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في 3.6 ثانية.

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