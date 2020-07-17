شاهد.. أودي RS7 بمواصفات جبارة



كما حصلت السيارة من الداخل على مقاعد رياضية مكسوة بأفخم أنواع الجلود وزودت مقصورتها بخطوط إضاءة مخفية من جميع جوانبها.



وتتميز هذه السيارة بقوة محركها التوربيني الجبار والذي أتي بـ 8 إسطوانات وسعة 4 ليترات وعزم 592 حصان والذي عيمل مع علبة أوتوماتيكية ب8 مراحل.



أما هذه السيارة فالتسارع من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 3.6 ثانية فقط بالإضافة إلى الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 280 كلم /س بالإضافة إلى فتحات العوادم الكبيرة على جانبي ممتص الصدمات من الخلف.



تسعى شركة أودي كل عام لإطلاق نماذج من السيارات الرياضية القوية والمميزة من حيث التصميم والأداء، ومن بين هذه السيارات جاءت سيارة RS7 الجبارة.وبمجرد النظر إلى السيارة سنجد التصميم يوحي بالقوة وعجلاتها الرياضية الكبيرة بأقراص مصنوعة من الكروم المطلي باللونين الأسود والفضي.أما من عناصر الجمال في السيارة أيضا هو التصميم الفريد لوحدات الإضاءة في المصابيح الأمامية وتصميم المصابيح الخلفية والتي تمتد على طول مؤخرة هيكل السيارة.