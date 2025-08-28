قدم الشيف محمد جمال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل التومية.

طريقة عمل التومية:

المقادير:

٣ ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة عصير ليمون

رشة ملح حسب الذوق

ملعقة صغيرة خل

2 معلقه كبيرة زبادى

نصف كوب زيت

2 كوب ماء

الطريقة لعمل التومية:

في وعاء عميق توضع الماء و النشا و تقلب حتي يذوب النشا تماما.

يرفع النشا علي نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي يتقل و يكون لونه شفاف و سمكه تقيل ثم يترك ليبرد.

في الخلاط الكهربائي يوضع خليط النشا و التوم و الملح و الليمون و الخل و الزبادي و تخلط المكونات جيدا.

ثم يضاف الزيت بالتدريج و الخلاط يعمل حتي نحصل علي قوام كريمي تقيل و لكن ناعم.

يحفظ في الثلاجة في برطمان مُحكم الغلق و يقدم بالهنا والعافية.