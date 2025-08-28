قدم الشيف محمد جمال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل التومية.
طريقة عمل التومية:
المقادير:
٣ ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح حسب الذوق
ملعقة صغيرة خل
2 معلقه كبيرة زبادى
نصف كوب زيت
2 كوب ماء
الطريقة لعمل التومية:
في وعاء عميق توضع الماء و النشا و تقلب حتي يذوب النشا تماما.
يرفع النشا علي نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي يتقل و يكون لونه شفاف و سمكه تقيل ثم يترك ليبرد.
في الخلاط الكهربائي يوضع خليط النشا و التوم و الملح و الليمون و الخل و الزبادي و تخلط المكونات جيدا.
ثم يضاف الزيت بالتدريج و الخلاط يعمل حتي نحصل علي قوام كريمي تقيل و لكن ناعم.
يحفظ في الثلاجة في برطمان مُحكم الغلق و يقدم بالهنا والعافية.