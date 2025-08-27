قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: إضافة مادة الذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي
تأجيل افتتاح حديقة الحيوان لعدم الانتهاء من أعمال التطوير
مقـ.تل 3 وإصابة 30 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة مينيابوليس الأمريكية
مدبولي: 8.5 مليار دولار موارد للدولة في يوليو.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية
الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن مخالفات أرض أكتوبر
مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة
باستثمارات 220 مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع صناعي للخلايا الشمسية في قناة السويس
توك شو

مدبولي يعلن تفاصيل القرار الجديد بشأن الإيجار القديم

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستُطلق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم، تمهيدًا لترتيب الأولويات في توفير الوحدات البديلة.

 وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن القرار الجديد ينص على آليات واضحة للتظلم، بما يضمن العدالة والشفافية في التعامل مع جميع الحالات.

مشروع قرار لتحديد آليات توفير وحدات بديلة

أشار مدبولي إلى أن مشروع القرار الذي تعمل عليه الحكومة يشمل توفير وحدات بديلة سكنية أو غير سكنية للمستأجرين المتأثرين بنظام الإيجار القديم، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للضوابط التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.

الجهات المنفذة للمشروع

المشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين عدد من الجهات الحكومية، تشمل:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

المحافظات المختلفة

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

صندوق التنمية الحضرية

إدارة جديدة لتلقي الطلبات

ضمن جهود تنظيم العملية، تقرر إنشاء إدارة جديدة تحت اسم "إدارة الإيجار والسكن البديل" داخل صندوق الإسكان الاجتماعي، ستكون مسئولة عن:

تلقي وفحص الطلبات من المواطنين

مراجعة البيانات وتحديد الحالات المستحقة

تحديد الوحدات المتاحة وفقًا للمعايير

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الإيجار القديم

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

بوسكيتس

بوسكيتس يتحدث عن مستقبله في إنتر ميامي ويكشف عن مرشحه للكرة الذهبية

شوبير

شوبير : ريبييرو يتعرض لحملة عنيفة.. هو مدرب لديه فكر ويطلقون عليه البروفيسور

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري المصري أمام وادي دجلة

استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة

لطيفة تمثل الشرق الأوسط في نهائي مسابقة TikTok Live العالمية بالساحل الشمالي

طريقة عمل سلطة الحمص

تنظف الشرايين والقلب .. أطعمة خارقة عليك تناولها يوميا

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

