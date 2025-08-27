قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مدبولي: الاقتصاد المصري يتحسن وهذا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي

رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الاقتصاد المصري يتحسن وهذا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي مؤكدا انه برنامج وطني خالص مشيرا الي ان شهر يونيو شهد ارتفاع في توفير العملة الأجنبية محليا كما انه ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج الي  ٣.٦ مليار دولار شهريا ووصلنا ٨.٥ مليار دولار بمواردنا الداخلية وزيادة الصادرات وتحويلات المصريين .

وأضاف مدبولي أن البند الوحيد المتأثر من القطاعات هي قناة السويس مؤكدا أن جميع القطاعات تشهد نموا كبيرا في الاقتصاد .

واكد مدبولي انه تابع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي للخروج بخارطة طريق الإعلامي مؤكدا أنه سيتم توسيع قاعدة المشاركة وتدخل الخبرات للخروج بصورة واضحة .

وتابع أنه كان هناك اجتماع مهم توفير الموارد المالية لصيانة البنية الأساسية والبنية التحتية كمحطات الكهرباء والمياه والصرف والغاز.

طريقة عمل سلطة الحمص..
الشرايين
هوندا وأكيورا
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
