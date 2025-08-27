مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه زار رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، مضيفا أن الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية في استعادة الاستقرار، والانطلاق في مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مشدداً في ذلك الخصوص على ضرورة مواصلة قيام الدولة اللبنانية بكل ما يلزم من جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته الداخلية ووحدته الوطنية.

وأشار إلى أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية ستعقد في القاهرة آخر شهر أكتوبر المقبل لمناقشة عدد من الملفات المشتركة .

وتابع مدبولي، أنه شارك في قمة التعاون الياباني الإفريقي نيابة عن الرئيس، وأنه ناقش عددا من المشروعات بين البلدين منها الصناعي والتعليمي، وأنه ستتواجد شركات يابانية كبيرة في مصر قريبا .

وتابع أن الدولة تنتهي من اللمسات الاخيرة لرؤية الدولة والاقتصاد المصري حتي 2030 وسيتم عرض الخطة بالكامل الأسبوع المقبل وسيتم طرحها للحوار المجتمعي في شهر سبتمبر وسيتم الانتهاء من الوثيقة قبل نهاية العام الجاري.