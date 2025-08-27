قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع البيت الأبيض بشأن قطاع غزة
مديرة الاتحاد الأوروبي للصحفيين: استهداف العاملين بقطاع الإعلام في غزة جرائم حرب
سرقت أموالا من والدي فهل يجوز ردها عند توزيع الميراث؟.. الإفتاء تجيب
الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية .. خطوات تسجيل الرغبات
ليلي أحمد زاهر تشارك صورة مع بطلة حكاية مسلسلها الحقيقية وتكشف معاناتها
تشغيل القطار الثامن لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
بث مباشر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل استقبال الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين
رئيس الوزراء لصدى البلد: التغلب على التحديات محور المناقشات مع نظيري اللبناني
بسبب دعم فلسطين.. مايكروسوفت تطلب مساعدة الـ FBI لمواجهة احتجاجات موظفيها
حسام حسن يرفض مواجهة زامبيا وديا بسبب مدربها الإسرائيلي "جرانت"
تجربة فريدة لتشغيل المناطق الأثرية.. حديقة الحيوان تفتح ليلا | فيديو
رئيس الوزراء لصدى البلد: توجيه فوري لمحافظ القاهرة بشأن الحدائق العامة
حوادث

لبست الكفن وتركت الفستان.. إسراء كرم عروس حلوان رحلت بـ حقنة قبل زفافها بأيام

عروس حلوان
عروس حلوان
ندى سويفى

قبل أيام قليلة من ارتداء فستان الزفاف وبدء حياة جديدة تحولت فرحة أسرة عروس حلوان الشابة إسراء كرم، البالغة من العمر 26 عاماً، إلى مأساة إنسانية هزّت الرأي العام. 

حكاية عروس حلوان

فقد لفظت العروس أنفاسها الأخيرة بعد دخولها في غيبوبة طويلة إثر عملية تجميل فاشلة داخل مركز شهير بمنطقة العجوزة بالجيزة.

القصة لم تكن مجرد حادث فردي، بل أعادت إلى الواجهة النقاش حول ضحايا الإهمال الطبي وعمليات التجميل غير الآمنة في مصر.

إسراء، التي كانت تنتظر يوم زفافها في 3 سبتمبر، قررت أن تُجري بعض التعديلات التجميلية في أحد المراكز الشهيرة، على أمل أن تطل بكامل إشراقتها في ليلة العمر لكنها لم تعلم أن هذه الخطوة ستكون بداية النهاية.

تقول صديقتها "منة" في تصريحاتها: "إسراء دخلت المركز وهي مليانة فرحة، لكن الدكتور حقنها مواد مغشوشة في أماكن غلط بجسمها، من غير ما يعمل أي تحاليل أو يكشف عليها كويس".

وفق رواية صديقتها، لم تمر دقائق حتى تعرضت إسراء لتوقف في عضلة القلب استمر لأكثر من خمس دقائق، مما تسبب في ضرر بالغ بالمخ لكن الكارثة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ حاول الطبيب ومن معه إنعاشها داخل المركز لمدة 20 دقيقة دون نقْلها فوراً إلى مستشفى مجهّز.

وتكمل "منة": "الدكتور كان خايف من المساءلة القانونية، رفض ينقلها بسرعة، وده ضيّع وقت مهم جداً كان ممكن ينقذ حياتها وبعد ما حالتها ساءت تماماً، اضطّروا ينقلوها للمستشفى وهي بين الحياة والموت".

رحيل العروس إسراء قبل أيام من زفافها أثار موجة واسعة من الحزن بين أسرتها وأصدقائها، الذين لم يتوقعوا أن تتحول ليلة الفرح إلى مأتم. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ضجّت الصفحات بالنعوات والهاشتاجات التي حملت اسمها، مع دعوات لمحاسبة المتسببين ومطالبات بإغلاق مراكز التجميل غير المرخصة.

ورغم أن وزارة الصحة لم تصدر حتى الآن بياناً بشأن حادثة إسراء، فإنها علّقت مؤخراً على واقعة مشابهة راحت ضحيتها الشابة نورزاد محمد هاشم، التي توفيت إثر إهمال طبي بمستشفى خاص في الشيراتون.

وأوضحت الوزارة، أنها شكلت لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص لفحص تفاصيل الواقعة، ومراجعة الإجراءات الطبية قبل وأثناء وبعد التدخل الجراحي، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة كما شددت على تعاونها مع النيابة العامة والطب الشرعي لكشف أي تقصير ومعاقبة المسؤولين.

تتكرر حوادث عمليات التجميل الفاشلة في مصر بشكل يثير القلق فبحسب تقارير حقوقية، لا تزال بعض المراكز تعمل دون تراخيص رسمية، بينما يلجأ أطباء غير متخصصين لإجراء عمليات حساسة مقابل أسعار منخفضة.

عروس حلوان فستان الزفاف إسراء كرم العجوزة

