انتشال جثماني فتاتين غرقتا أثناء غسل الأواني في بحر شبين بالغربية

انتشلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، منذ قليل، جثماني فتاتين في منتصف العقد الثاني من العمر؛ بعد غرقهما في مياه بحر شبين بنطاق قرية الراهبين، عقب سحب المياه لهما أثناء قيامهما بغسل أواني أسرتهما.

تفاصيل الواقعة

تلقى مأمور مركز شرطة سمنود إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق فتاتين في مياه بحر شبين بدائرة المركز. وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة إلى مكان الحادث لمتابعة الموقف.

تحرك أمني عاجل

دفعت مديرية أمن الغربية بقوات الإنقاذ النهري، التي نجحت في انتشال الجثمانين خلال أقل من 3 ساعات، وتسليمهما لذويهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالحادث وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.