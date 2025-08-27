شاب يهشـ.م رأ.س صديقه بسبب 20 جنيها مشاريب القهوة

أنهى شاب حياة صديقه في الجيزة بعد معركة بينهما بسبب 20 جنيها ثمن "مشاريب القهوة" بمنطقة العمرانية، وتمكنت مباحث الجيزة من ضبط المتهم وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة العمرانية بوقوع مشاجرة وسقوط ضحية داخل مقهى ، انتقلت قوة أمنية إلى مسرح البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين صديقين بسبب طلب أحدهما من الآخر سداد ثمن مشروباته التي لم تتجاوز 20 جنيه فرفض الآخر ووقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة واشتباك بالأيدي فاستخدم أحدهما عصا خشبية وضرب بها صديقه على رأسه وتبادل كلاهما الاعتداء على الآخر.

أشارت التحريات إلى أن المجني عليه طعن صديقه بـ"مقص" في ذراعه ما دفع المتهم لضربه بعصا خشبية على رأسه، وعاد الشاب المجني عليه إلى منزله وفوجئت به والدته فاقدا للوعي صباح اليوم التالي، أسرعت أسرته بنقله إلى المستشفى وتم ايداعه غرفة العناية المركزة حيث ظل في غيبوبة 3 أيام حتى فارق الحياة.

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.