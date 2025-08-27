خلافات عائلية.. عاملان يتعديان على مسن بالضرب في المعادي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخصين بالتعدى بالضرب على مسن بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعادى من موظف بالمعاش مقيم بدائرة القسم "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، بتضرره من إثنين من أقاربه لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى حال تواجدهما بدائرة القسم لوجود خلافات عائلية بينهم.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما (عاملان – مقيمان بدائرة القسم) ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.