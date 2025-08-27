القبض على عامل وعاطل تشاجرا بالسلاح الابيض بالاسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين بإستخدام أسلحة بيضاء بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول عاطل، طرف ثان عامل بإحدى الصيدليات مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ، بسبب إعتراض الطرف الثانى على وقوف الأول أمام الصيدلية محل عمله تبادلا خلالهما التعدى على بعضهما بالضرب والتلويح بالأسلحة البيضاء دون إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهما (2 سلاح أبيض) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.